لدعم الطاقة.. منح الكهرباء عقداً بقيمة 243 مليون دولار لشركة امريكية

2021/12/21 | 19:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من شأن هذا أن يساعد العراق على تلبية احتياجاته من الطاقة.

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