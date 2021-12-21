الكاظمي يطلق ’حزمة كبرى’ لمعالجة شؤون الجرحى والمتظاهرين والباعة والعاطلين

2021/12/21 | 19:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر مجلس الوزارء، الثلاثاء، تخصيص ملياري دينار من احتياطي الطوارئ لمواجهة السيول في كردستان، فضلاً عن تخصيصات أخرى لمعالجة شؤون الجرحى والمتظاهرين والباعة والعاطلين.

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وقال وزير الاتصالات أركان الشيباني في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء، تابعه "ناس"، (21 كانون الأول 2021)، إن "الكاظمي تعهد بتوزيع 532 ألف قطعة أرض أخرى ضمن مبادرة داري"، مضيفاً أنه "وجه أيضاًىبإيجاد حلول جذرية للباعة المتجولين".

وتابع، أن "مجلس الوزراء قرر تخصيص 300 مليون دينار لدعم شريحة المتفرغين الزراعيين والأطباء البيطريين العاطلين عن العمل".

وأشار الشيباني إلى "تخصيص 500 مليون دينار لتأمين احتياجات مخيمات النازحين في كردستان ومخيم الجدعة".

وقال إنه "تقرر أيضاً أن تولي وزارة الكهرباء التعاقد مع شركة نيرويجية لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في كربلاء"، لافتاً إلى تخصيص "ملياري دينار لوزارة الصحة لتغطية علاج جرحى التظاهرات، فضلاً عن تخصيص 1.5 مليار دينار من احتياطي الطوارئ لتشغيل مشاريع الري والبزل، وملياري دينار من احتياطي الطوارئ لمواجهة السيول في كردستان".

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