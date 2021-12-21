واشنطن: العراق وقع عقدًا مع شركة أمريكية للطاقة بقيمة 243 مليون دولار

2021/12/21 | 19:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعلق العقد بتطوير محطة توليد كركوك

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء، حصول شركة أمريكية على عقد من وزارة الكهرباء العراقية بقيمة 243 مليون دولار.

وذكرت السفارة في بيان، 21 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "وزارة الكهرباء العراقية منحت رسمياً عقدًا بقيمة 243 مليون دولار لشركة (ستيلر إينرجي) لتحويل الدورة المركبة في محطة توليد كركوك، والتي يمكن أن ترفع من قدرة الطاقة في محطة كركوك بما يتجاوز الـ 270 ميغاواط".

وأضاف البيان، أنّ "من شأن هذا أن يساعد العراق على تلبية احتياجاته من الطاقة على نحوٍ أفضل خلال أشهر ذروة الطلب"، مبينًا أنّ "نائب رئيس البعثة وكالةً جاي زيمرمان حضر مراسم التوقيع وسلطّ الضوء على دعم الولايات المتحدة لاستقلال الطاقة في العراق، فضلاً عن التعاون الاقتصادي المُتنامي بين الولايات المتحدة والعراق من خلال استثمارات القطاع الخاص الأمريكي".

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