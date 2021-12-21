الاطاحة باربعة من تجار ومروجي المخدرات في الرمادي

2021/12/21 | 19:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اطاحت الاستخبارات العسكرية باربعة من تجار ومروجي المخدرات في الرمادي مركز محافظة الانبار .وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :" ان القبض على التجار الاربعة تم في منطقتي البو عساف وزنكورة بالرمادي ، اثر معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة ، بالتعاون مع قوة برية "./انتهى9

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