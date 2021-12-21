2021/12/21 | 19:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عقدت اليوم الثلاثاء، في مركز النهرين للدراسات الستراتيجية، ورشة عمل متخصصة، لمناقشة دعم الجامعات العراقية والأساتذة، في المجالات التكنولوجية، من ناحية التصميم والتصنيع، بالتعاون مع الجامعة التكنولوجية، برعاية مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، بحضور رؤساء جامعات وعمداء كليات متخصصة في هذا المجال.وناقش المشاركون في الورشة ، بحسب بيان للمستشارية ، امكانية تصميم وتصنيع الطائرات المسيّرة وغيرها من المجالات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الكوادر التدريسية والطلبة.وشدد الأعرجي في كلمة خلال الورشة، على أهمية تقديم الدعم المباشر للجامعات والمعاهد والاساتذة وطلبة الدراسات في مجالات التصميم والتصنيع التكنولوجي، بما يسهم في تأمين هذه الصناعات من خلال كوادر وطنية، داعيا الى تخفيف الإجراءات التي تقف عائقا أمام التقدم البحثي والعلمي التطبيقي.وختمت أعمال الورشة برفع التوصيات والمقترحات اللازمة للارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي المتعلق بمجال الصناعات التكنولوجية./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يرعى ورشة عمل لدعم الجامعات التكنولوجية في مجالات التصميم والتصنيع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يرعى ورشة عمل لدعم الجامعات التكنولوجية في مجالات التصميم والتصنيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).