2021/12/21 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتحاد التلفزيونيين يؤبّن شيخ المذيعين بغداد – ياسين ياس أقام اتحاد الاذاعيين والتلفزيونيين حفلا تابينيا لشيخ المذيعين الراحل غازي فيصل في مقره ببغداد بحضور عدد من رواد الاذاعة والتلفزيون واصدقاء وزملاء الراحل الذين استذكروا بالم مسيرة فيصل التي امتدت لاكثر من نصف قرن في اذاعة بغداد تبوأ خلالها منصب مدير اذاعتي بغداد وصوت الجماهير كما […]

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