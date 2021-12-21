2021/12/21 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورش تدريبية لتنمية قدرات المعنيين من سكنة هيت وحديثة جهود متميّزة تدرج الخط العربي والناعور على لائحة التراث العالمي بغداد – امير ابراهيم فرض ملفي الخط العربي وهو مشترك بين ستة عشرة دولة عربية ومن بينها العراق، والمهارات والفنون الحرفية التقليدية لصناعة الناعور وهو عراقي بامتياز بقوة في اجتماعات اللجنة الدولية الحكومية للتراث الثقافي غير […]

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