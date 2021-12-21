2021/12/21 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق شريك مهم في تعاون الحزام والبحث في مجالات معينة بكين: نعارض تصرفات واشنطن ومحاولة تشويه صورة الصين { يمكن للإتفاقية الصينية تخفيف صعوبات التمويل للعراق { نتوسع في التعاون مع اقليم كردستان تدريجياً في جميع المجالات بغداد- الزمان عدَّ القائم بالاعمال الصيني في بغداد جيان فانجينغ، العراق شريكاً مهماً لبلاده في تعاون الحزام والطريق […]

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