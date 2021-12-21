النفط: أربع شركات عالمية باشرت بإعداد مذكرات شراء الطاقة والربط الكهربائي

2021/12/21 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، مباشرة 4 شركات عالمية بإعداد مذكرات شراء الطاقة والربط الفني للشبكة الكهربائية في العراق، وفيما كشفت عن عدة مشاريع لرفع مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية، أكدت أن العمل جارٍ بمشاريع الطاقة المتجددة.

وقال مستشار وزير النفط لشؤون الطاقة، عبد الباقي خلف، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك مراجعة مستمرة من قبل الحكومة والمجلس الوزاري لوضع الطاقة منذ بداية هذا العام"، مبيناً أن "خطط المجلس الوزاري تتمثل بإضافة طاقة نظيفة ومتجددة بمقدار 12 كيكاواطا من الطاقة الشمسية من خلال عقود مع شركات رصينة ومهمة".

وأضاف خلف، أن "اربع شركات عالمية باشرت بالإجراءات مع وزارة الكهرباء في إعداد مذكرات شراء الطاقة والربط الفني للشبكة الكهربائية والدراسة الميدانية والمسوحات للمواقع لإنشاء المشاريع"، مؤكداً أن "العمل جار بمشاريع الطاقة المتجددة".

ولفت إلى أن "العراق تعاقد فعلياً مع شركة توتل انيرجي الفرنسية وشركة مصدر وشركة بور شاينا ضمن مشروع 2000 ميغاواط، وهناك مشاريع عن طريق هيئة الاستثمار جرت فيها الاجراءات الأولى والآن في طور التعاقد مع شركة اسكاتك النرويجية، إضافة إلى أن هناك اكثر من عقد ومشروع تحت الخطة ومشاريع اخرى تحت النقاش".

وأشار إلى أن "المشاريع عند اكتمالها سوف تضيف 7000 ميغاواط الى الشبكة الكهربائية بحدود عام 2026 في حال جرت الخطة كما خطط لها".

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