2021/12/21 | 19:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت معابد الكرنك في محافظة الأقصر جنوبي مصر، صباح اليوم الثلاثاء، تعامد الشمس على المحور الرئيسي لها، وهو الحدث الذي يوافق بداية فصل الشتاء في يوم 21 ديسمبر من كل عام، إذ تشرق الشمس بطريقة تدريجية للتعامد على المحور الرئيسي للمعابد.

وأوضح مدير عام معابد الكرنك وطريق الكباش، مصطفى الصغير، في بيان، أن معابد الكرنك حظت بإقبال كبير من الزائرين من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الذين حرصوا على مشاهدة وتسجيل هذا الحدث الفريد والتقاط العديد من الصور التذكارية.

ونظمت محافظة الأقصر احتفالية بهذه المناسبة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار؛ حضرها محافظ الأقصر، وعدد من المسؤولين، وشهدت الاحتفالية فعاليات عدة مثل فقرات من الفنون الشعبية، وحملة الورود والأعلام من فرق الكشافة والموسيقى المصاحبة للاحتفال.

وأشار الصغير إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تعد من الظواهر الفريدة التي تبرز نبوغ المصري القديم وتقدمه في علوم الفلك والعمارة والهندسة.

وقال إن المصريين القدماء حرصوا على إقامة المحور الرئيسي لمعابد الكرنك والذي يمتد من الغرب بداية من الصرح الأول حتى الصرح السادس في شرق المعابد مرورا بقدس الأقداس والبوابة الشرقيه.

واستغرق بناء هذا المحور أكثر من الف عام وهو ما يبرز مدى تفوق المصري القديم عبر العصور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معبد الكرنك يشهد تعامد الشمس على محورها الرئيسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معبد الكرنك يشهد تعامد الشمس على محورها الرئيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).