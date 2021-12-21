2021/12/21 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن القائمون على “إنستغرام” عن طرح ميزات جديدة ستسهل على المستخدمين استعمال منصات الشبكة عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة.

وخلال تدوينة له على “تويتر” أشار رئيس “إنستغرام” آدم موسيري إلى عدة ميزات جديدة منها ميزة Profile Embed اللتي تمنح المستخدمين إمكانية تضمين نسخة مصغرة من حساباتهم على “إنستغرام” عبر مواقع الويب المختلفة.

وأشار موسيري إلى أن هذه الميزة ستسهل على المستخدمين دمج حسابات “إنستغرام” مع مختلف أنواع المواقع الإلكترونية والمدونات عبر الإنترنت، ما سيحقق لهذه الحسابات انتشارا أوسع وسيسهل للترويج لها عبر الشبكة العنكبوتية.

وتختبر هذه الميزة عند مستخدمي “إنستغرام” في الولايات المتحدة حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى باقي المستخدمين بدءا من بداية العام القادم.

ومن الميزات الجديدة التي حصل عليها “إنستغرام” أيضا هي ميزة Visual Replies التي تتيح للمستخدمين بالرد على التعليقات على المنشورات عبر مقاطع فيديو باستخدام خدمات Reels.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منها ميزة Profile Embed..انستغرام تطرح ميزات جديدة لتطبيقها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منها ميزة Profile Embed..انستغرام تطرح ميزات جديدة لتطبيقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).