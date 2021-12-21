بوتين: سنرد عسكريا وتقنيا على التهديدات الغربية

2021/12/21 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد عسكريا وتقنيا إذا لم يضع خصومه الغربيون حدا لسياستهم التي تعتبرها موسكو عدوانية على خلفية التوتر المتزايد حول أوكرانيا.

وقال بوتين خلال مداخلة أمام كوادر الجيش الروسي ووزارة الدفاع، إنه في حال استمرار الموقف العدواني الواضح من جانب الغربيين، فإن إدارته ستتخذ تدابير عسكرية وتقنية انتقامية مناسبة.

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