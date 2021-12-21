مقتل وإصابة عدد من الاشخاص بانفجار داخل مصنع للحديد

2021/12/21 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفر انفجار داخل مصنع للحديد قرب مدينة اربيل عن مقتل وإصابة عدد من الاشخاص.

وذكرت مصادر محلية ان انفجارا مصنعا للحديد يقع على طريق گویر اربيل أدى الى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جميعهم من عمال المصنع مبينة ان الحادث وقع اثناء محاولة العمال إذابة كمية من الحديد كانت تحتوي رمانة يدوية قديمة في حين بدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها للتوصل الى المزيد من المعلومات عن الحادث.

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