الرئاسة المصرية تعلن تفاصيل لقاء السيسي ومحمد المنفي

2021/12/21 | 20:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي "دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لليبيا، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها".

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