الكاظمي يعلن توزيع 84 الف قطعة ارض على المواطنين ضمن مبادرة داري

2021/12/21 | 20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية تجهيز سندات الأراضي التي ستوزع للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان صدر على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء "نعلن انطلاق عملية تجهيز السندات للأراضي التي ستوزع للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية".

وأضاف "سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، وحصلوا على أعلى النقاط".

وأوضح "تعهدنا بتوزيع الأراضي وأوفينا بهذا الوعد، وأتقدم بالشكر لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وجميع الجهات المساندة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء لإنجازهم هذا العمل".

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