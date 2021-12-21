هل النظام السلطاني معزول ، أم ان الامر مجرد اعادة ترتيب الصفوف ، وترتيب الاولويات ؟ - سعيد الوجاني

2021/12/21 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني ما يجري في منطقة شمال افريقيا ، وبوتيرة جد متسارعة ، يدفع بنا كمهتمين ، وكمحللين للشأن العام ببلادنا ، وبدول الجوار ، ان نطرح السؤال التالي : هل النظام السلطاني معزول ، ام ان الامر يتعلق بإعادة ترتيب الصفوف ، التي فرضتها المصالح الجيوبوليتيكة ، والجيوستراتيجية بالمنطقة ..



خاصة بعد اخراج العلاقات بين النظام السلطاني ، وليس الشعب المغربي ، وبين الدولة الصهيونية الى العلن ، مقابل اعتراف Trump بمغربي ......





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