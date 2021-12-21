2021/12/21 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.وبينت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قسم مكافحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين قضائيا في واسط المركز الخبري الوطني.

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