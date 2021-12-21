النفط تعلن مباشرة شركات عالمية بإعداد مذكرات شراء الطاقة والربط الكهربائي

2021/12/21 | 20:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، مباشرة 4 شركات عالمية بإعداد مذكرات شراء الطاقة والربط الفني للشبكة الكهربائية في العراق، وفيما كشفت عن عدة مشاريع لرفع مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية، أكدت أن العمل جارٍ بمشاريع الطاقة المتجددة.وقال مستشار وزير النفط لشؤون الطاقة، عبد الباقي خلف، للوكالة الرسمية، إن “هناك مراجعة مستمرة من …

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