مجلس الوزراء يخصص مبالغ مالية لمعالجة خمسة ملفات

2021/12/21 | 20:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الاتصالات أركان الشيباني، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد بتوزيع 532 ألف قطعة أرض أخرى ضمن مبادرة داري، وفيما أشار إلى تخصيص ملياري دينار لوزارة الصحة لتغطية علاج جرحى التظاهرات، لفت إلى أنه تم تخصيص ملياري دينار من احتياطي الطوارئ لمواجهة السيول في كردستان.وقال الشيباني في …

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