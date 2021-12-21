وزارة النفط العراقية تحتفل بميلاد رفع الدولار وتنوي رفع اسعار الوقود لزيادة هموم المواطنين

2021/12/21 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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في خطوة غير مدروسة وبعد عام على رفع الدولار في البلاد، تنوي وزارة النفط رفع أسعار الوقود في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية.

وكشف مصدر مطلع في وزارة النفط عن "وجود نية من قبل وزير النفط إحسان عبد الجبار لرفع أسعار الوقود في العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية في خطوة عدها بغير المدروسة، لزيادة الثقل على كاهل المواطنين في ظل الغلاء الفاحش الذي تشهده البلاد".

هذا ويعاني العراقيون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء في ظل ارتفاع الدولار أمام الدينار، مما سبب إرباكا في السوق والشارع العراقي.

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