2021/12/21 | 20:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -sr9hevDGmQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسجدي والإطار التنسيقي في أربيل.. ومحاولة التوقيع على بياض لسحب المبادرة من الصدر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسجدي والإطار التنسيقي في أربيل.. ومحاولة التوقيع على بياض لسحب المبادرة من الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).