خلاف جديد بين المغرب وإسبانيا بسبب

2021/12/21 | 20:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اختيار المغرب إعادة رعاياه العالقين في أوروبا، بسبب إغلاق الحدود، انطلاقا من البرتغال بدلا من إسبانيا خلافا جديدا بين الرباط ومدريد، الثلاثاء، على خلفية انتقاد المغرب إجراءات المراقبة "غير الصارمة" للحالة الصحية للمسافرين في إسبانيا

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