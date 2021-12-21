رئيس الجمهورية يلتقي

2021/12/21 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى رئيس الجمهورية برهم صالح "الاميرة مريم " ، التي تعرضت الى اعتداء بماء النار / التيزاب / ، واستمع الى تفاصيل مامر بها من فاجعة./انتهى9

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