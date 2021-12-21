العراق وبعثة الاتحاد الاوروبي يبحثان التعاون بمجال العمل البيئي وتقليل مصادر التلوث

2021/12/21 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية، الوزير المفوض عباس کاظم عبيد مع نائبة رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في بغداد، اغنا غليفسكايتي، والسكرتير الثاني في السفارة الهولندية، ميريل دو كونينك مسؤولة الملف الاقتصادي ، في مقر وزارة الخارجية .وذكر بيان لوزارة الخارجية :" ان الجانبين استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل البيئي وتقليل مصادر التلوث، والعمل المشترك في المنظمات الدولية للخروج بقرارات جديدة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي".واضاف البيان :" تم بحث سبل التعاون والتنسيق بين العراق والإتحاد الأوروبي من جهة و هولندا من جهة ثانية في المجال البيئي، وتقديم الدعم والخبرات في مجال الطاقات المتجددة والعمل المناخي".وأعرب رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية عن سعي العراق الدائم ودعمه لجميع المبادرات والقرارات الدولية الرامية إلى إيجاد الحلول المستدامة للمشاكل البيئية وتقديم التعاون الفني والمساعدة الدولية./انتهى9

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