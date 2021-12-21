العمليات: إخلاء قاعدة حرير في أربيل من أي قوة قتالية أجنبية.. والإعلام وثق ذلك

2021/12/21 | 20:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف، موضحة ان قاعدة "حرير" في أربيل لم يبقَ فيها سوى 9 مستشارين فقط.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي في تصريح للقناة الرسمية، تابعه "ناس" (21 كانون الاول 2021)، ان "وفدا من اللجنة الأمنية العليا زار اليوم قاعدة حرير في اربيل ، للاطلاع على حقيقة انسحاب القوات القتالية من القاعدة، وتم التأكد وبحضور وسائل الإعلام، انه لم تتبقَ قوات قتالية في القاعدة"، موضحاً انه "كذلك قبل يومين تم تطبيق الاتفاق في قاعدة عين الاسد، وكذلك هي الأخرى لم يبقَ فيها قوات قتالية".

وعن عدد المستشارين المتبقين في قاعدة حرير، ذكر الخفاجي ان "المتواجدين في القاعدة لا يتجاوز عددهم 9 مستشارين وكانوا حاضرين امام وسائل الإعلام".

ولفت الى ان "المهمة الأساسية للمستشارين هو تقديم استشارة للقوات العراقية في مكافحة الارهاب والدعم الجوي اذا طلبنا ذلك في حال احتجنا".

واكد الخفاجي انه "لاوجود لقوات قتالية، الموجود هم مستشارون في قاعدتي عين الأسد وحرير في اربيل وبأعداد قليلة جداً"، مبيناً "وصلنا الى نقطة الدعم اللوجستي وكيفية تسليم وتجهيز القوات العراقية".

وختم الخفاجي انه "تم الاتفاق على استمرار التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة داعش".

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