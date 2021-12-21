الإعلام الأمني: اللجنة الفنية العسكرية أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بالانسحاب

2021/12/21 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني أن اللجنة الفنية العسكرية العراقية أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وذكرت الخلية في بيان، أن اللجنة الفنية العسكرية العراقية تواصل متابعة تنفيذ الاتفاق مع التحالف الدولي لانسحاب قواتها القتالية من العراق، وأشار بيان الخلية إلى أن وفدا أمنيا عراقيا وصل إلى أربيل للاطلاع على الإجراءات والتفاصيل الخاصة بالانسحاب.

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