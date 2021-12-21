الكاظمي: تعهدنا بتوزيع الأراضي وأوفينا بالوعد

2021/12/21 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في جلسة المجلس، انطلاق عملية تجهيز السندات للأراضي التي ستوزع للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الكاظمي أكد أنه سيتم منح أربعة وثماني ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، وحصلوا على أعلى النقاط، مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت بتوزيع الأراضي وأوفت بوعدها.

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