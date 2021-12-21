2021/12/21 | 20:50 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المثنى .. ناشطون يطالبون الكاظمي بالتدخل والنظر في الدعاوى الكيدية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BJ7gJY-2rlg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المثنى .. ناشطون يطالبون الكاظمي بالتدخل والنظر في الدعاوى الكيدية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المثنى .. ناشطون يطالبون الكاظمي بالتدخل والنظر في الدعاوى الكيدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).