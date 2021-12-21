مجلس الوزراء العراقي يعتمد مخصصات مالية لمعالجة خمسة ملفات

2021/12/21 | 20:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير الاتصالات العراقي، أركان الشيباني، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد بتوزيع 532 ألف قطعة أرض أخرى ضمن مبادرة داري.وأشار أركان الشيباني، إلى اعتماد المجلس تخصيص ملياري دينار لوزارة الصحة لتغطية علاج جرحى …

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