العراق والسعودية يبحثان الافادة من الخبرات وآليات معالجة البطالة وحقوق ذوي الاعاقة

2021/12/21 | 20:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية احمد الراجحي، الافادة من الخبرات وآليات معالجة البطالة وحقوق ذوي الاعاقة ومنح القروض الميسرة ودعم المرأة والطفولة .واكد الطرفان ، حسب بيان لوزارة العمل ، اهمية دعم القطاع الخاص والاعتماد على الايدي العاملة الوطنية والحد من الوجود غير الشرعي لليد العاملة الاجنبية.كما تمت مناقشة مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الطرفين في وقت لاحق./انتهى8

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