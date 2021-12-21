قائد عمليات بغداد يناقش مع قيادة عمليات الرصافة الخطط الامنية لاعياد رأس السنة

2021/12/21 | 20:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ زار الفريق الركن احمد سليم قائد عمليات بغداد المقر المتقدم لقيادة عمليات الرصافة ، والتقى قائد المقر المتقدم وعددا من ضباط هيئة ركن المقر .وذكر بيان للقيادة انه تم خلال الزيارة تقديم ايجاز عن اهم الفعاليات والواجبات التي تم تنفيذها من قبل القوات الامنية والاجراءات المتخذة لتعزيز الامن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية ومناقشة الخطط الموضوعة بالتزامن مع احتفالات اعياد رأس السنة الميلادية .كما تم التأكيد على مواصلة العمليات الاستباقية وواجبات البحث والتفتيش باسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه العبث بامن المواطنين مع اخذ الحيطة والحذر والانتباء الشديد ./انتهى9

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