2021/12/21 | 20:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تخطط الحكومة التونسية لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022، مع رفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة.وأظهرت وثيقة حكومية، الثلاثاء، أن تونس تخطط لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تونس تلجأ لخطوات مؤلمة لخفض عجز الميزانية في 2022 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تلجأ لخطوات مؤلمة لخفض عجز الميزانية في 2022) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تلجأ لخطوات مؤلمة لخفض عجز الميزانية في 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).