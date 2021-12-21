2021/12/21 | 20:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بنينوى أصدرت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، توجيها بمنع السفرات المدرسية.وقال إعلام حكومة نينوى عبر وثيقة تلقى “النور نيوز” نسخة منها، ان “حكومة نينوى المحلية أصدرت توجيها إلى كافة مدارس المحافظة بمنع السفرات المدرسية”، مؤكدا ان “وزارة التربية لم تبلغنا بالتعليمات والموافقات حول السفرات التعليمية والترفيهية للمدارس“.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



محافظة نينوى تصدر توجيها بمنع السفرات المدرسية أولاً على النور نيوز.

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