توب 5.. وزير خارجية إيران يتوعد السعودية.. والسيسي يلتقي المنفي

2021/12/21 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من توعد وزير خارجية إيران السعودية بعد وفاة سفير طهران لدى الحوثيين، إلى تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي "دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لليبيا، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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