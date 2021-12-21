2021/12/21 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مدة صلاحية شهادة تلقي اللقاح كاملًا ضد فيروس كورونا بمدة 9 أشهر، للسفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية في بيان ان “تلك الخطوة تأتي من جانب المفوضية الأوروبية من أجل تشجيع الناس على تلقي الجرعات المعزِّزة”، مضيفة ان “هذا الإجراء الملزم سيدخل للدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد حيز التنفيذ في الأول من شباط ، ما لم تعترض أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء أو غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي”.

وقال المفوض الأوروبي ديدييه رايندرز المسؤول عن الملف إن “فترة صلاحية شهادات اللقاح المحددة بـ 270 يوما ستمنح المواطنين والشركات اليقين الذي يحتاجون إليه للتخطيط لرحلاتهم بثقة”.

وأضاف أن “الأمر متروك الآن للدول الأعضاء لضمان تنفيذ الجرعات المعززة على وجه السرعة من أجل حماية صحتنا وضمان سلامة السفر”.

وينظم الاتحاد الأوروبي استخدام شهادة التطعيم هذه في إطار السفر داخل أوروبا، لكن استخدامها من قبل الدول الأعضاء لأغراض أخرى (دخول المطاعم أو الحفلات الموسيقية أو الأحداث الأخرى) يخضع لتشريعات كل دولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية الاوروبية تحدد مدة صلاحية شهادة تلقي لقاحات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية الاوروبية تحدد مدة صلاحية شهادة تلقي لقاحات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).