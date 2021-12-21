لثلاث سنوات.. خصم 50% من التحاسب الضريبي لهذه الشريحة (وثيقة)

2021/12/21 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بخصم 50% من التحاسب الضريبي لشريحة الأطباء للاعوام 20 و21 و22.

وذكرت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للضرائب حصلت عليها (بغداد اليوم): "استنادا الى هامش وزير المالية على اصل كتاب الهيئة العامة للضرائب حصلت الموافقة على شمول شريحة الأطباء بالتخفيض بنسبة 50% من التقدير الجاري بموجب استمارة المسح الميداني".

وأضافت ان "القرار بشمل السنوات 2020 و2021 و2022 باستثناء التقديرات التي اكتسبت الدرجة القطعية".

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