"كاف" يحسم الشائعات بشأن موعد "أمم أفريقيا"

2021/12/21 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، الثلاثاء، على الشائعات المتواصلة حيال تأجيل أو إلغاء بطولة كأس أمم أفريقيا المرتقبة، بين التاسع من يناير والسادس من فبراير، في الكاميرون

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