النفط العراقية: 4 شركات عالمية باشرت بإعداد مذكرات شراء الطاقة والربط الكهربائي

2021/12/21 | 21:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، مباشرة 4 شركات عالمية بإعداد مذكرات شراء الطاقة والربط الفني للشبكة الكهربائية في العراق، وفيما كشفت عن عدة مشاريع لرفع مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية، وأكدت أن العمل جارٍ بمشاريع الطاقة …

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