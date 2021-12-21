وزير النقل يكشف عن مشروع اجراءات السلامة بالموانئ ويحدد شرطين لامتلاك الطائرات الخاصة

2021/12/21 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ كشف وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم الثلاثاء، عن مشروع يتعلق بإجراءات السلامة في جميع أرصفة الموانئ، فيما أوضح تفاصيل القانون العراقي الخاص بالسماح بامتلاك طائرات.وقال الشبلي للوكالة الرسمية، إن "هناك بواخر مختصة بالتلوث البحري ومعالجته، وهي مهيأة للعمل ولا توجد مشكلة في ذلك، حيث توجد تجارب سواء بالتلوث البحري أو إطفاء الحرائق ونجحنا في العمل"، مؤكداً أن "هناك مشروعاً لإنشاء منظومة إطفاء كاملة لجميع الارصفة".وأضاف أن "الوزارة بصدد توقيع عقد مع شركة ايطالية لوضع التصاميم الأساسية لسكك الحديد، وفي حال اكمال التصاميم، سيكون هذا اساسا لانشاء سكك حديد جديدة ذات سرعة كبيرة".وفي سياق منفصل، أوضح، أن "القانون العراقي يسمح بامتلاك طائرات خاصة، وهي تعتمد على نوع الطائرة وعدد المسافرين".وعن مشروع الفاو، وخط الحرير، أوضح أن "الموضوع الاهم على مستوى العراق بصورة عامة والوزارة بشكل خاص، هو اكمال مشروع الفاو، وفي حال اكمال مشروع الفاو سنتحدث عن مشروع الحرير، حيث إن هذا المشروع لابد أن يمر من الفاو لاختصار المسافات، لذلك فإن موضوع سكك الحديد لا نسعى وراءه"./انتهى9

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