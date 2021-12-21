المعرض الأول للكتاب العربي يفتح أبوابه في

2021/12/21 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ افتتح في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا اليوم الثلاثاء، المعرض الأول للكتاب العربي تحت شعار "الكتاب وطن"ويستمر لمدة اسبوع.وذكر رئيس الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي مهدي الجميلي الجهة المنظمة للمعرض في تصريح صحفي ان اكثر من 100 دار نشر عربية إضافة إلى مراكز تعليمية ومؤسسات وشركات من عدة مدن تركية تشارك بالمعرض الذي يتضمن عدة فعاليات وندوات وأنشطة وأمسيات شعرية وبرامج متعلقة بالأطفال"وكلها باللغة العربية .واشار الجميلي الى ان هذه الدورة ستكون اختبارا لتفاعل قراء وجمهور الكتاب العربي في الجنوب التركي وفرصة لاستقطاب جمهور الكتاب العربي من العراق والشمال السوري وإن الحدث "فعالية مصغرة على غرار معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي الذي حقق نجاحًا مشهودًا في دورته السادسة في شهر تشرين الأول الماضي".واكد ان المعرض مبادرة جيدة يسعى القائمون بها لنشر الثقافة العربية والتعريف بالكتاب العربي ويشكل المعرض جسرا لمد وربط أواصر الثقافة والفكر بين العرب والأتراك.يذكر ان معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي في نسخته السادسة شاركت به 250 دار نشر من 23 دولة ./انتهى

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