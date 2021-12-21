المبعوث الامريكي لإيران لـCNN: طهران تطلب إلزام الرئيس المقبل بالاتفاق النووي

2021/12/21 | 21:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، استعدادها لتقديم "سلسلة من الخطوات" مع إيران للعودة إلى التزاماتها النووية لكنها لا يمكن أن تُلزم الرئيس الأمريكي القادم بالاتفاق، حسبما قال المبعوث الأمريكي لشؤون إيران، روب مالي، لمذيعة CNN، بيكي أندر

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