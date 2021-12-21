2021/12/21 | 21:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، الثلاثاء، عن منح وزارة الكهرباء العراقية عقداً بقيمة 243 مليون دولار لشركة “ستيلر إينرجي” لتحويل الدورة المركبة في محطة توليد كركوك.وذكرت السفارة في تدوينة تابعها “النور نيوز”، انه “في 21 كانون الأول، منحت وزارة الكهرباء العراقية رسمياً عقداً بقيمة 243 مليون دولار لشركة (ستيلر إينرجي) لتحويل …

ظهرت المقالة وزارة الكهرباء العراقية تمنح عقداً بقيمة 243 مليون دولار لشركة أمريكية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء العراقية تمنح عقداً بقيمة 243 مليون دولار لشركة أمريكية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء العراقية تمنح عقداً بقيمة 243 مليون دولار لشركة أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).