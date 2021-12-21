بسبب أزمة الليرة.. تداولات العملات المشفرة في تركيا تتجاوز المليون

2021/12/21 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة رويترز على بيانات تفيد بوصول التعاملات بالعملات المشفرة في تركيا إلى أكثر من مليون في اليوم مع انخفاض عملة البلاد بشكل قياسي

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