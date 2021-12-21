الكشف عن الفئة العمرية الاكثر تعاطيا للمخدرات في العراق.. رقم 'صادم' بعدد المدمنين

2021/12/21 | 21:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح رئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن، الثلاثاء، الفئة الأكثر تعاطياً للمخدرات، فيما أشار إلى أن بعض القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات تحتاج إلى مراجعة.

وقال معن في تصريح تابعه NRT عربية، (21 كانون الاول 2021)، إن "الاجراءات الحكومية مستمرة في مكافحة المخدرات"، مبينا أن "المخدرات بالعراق في طور المشكلة ولم تتحول الى ظاهرة".

وأضاف، أن "الفئات العمرية من 18-30 هي الاكثر تعاطيا للمخدرات، حيث بلغ عدد المتعاطين خلال العام الحالي 6327"، مشيرا الى أن "هناك تعاونا كبيرا جدا من المواطنين بشأن موضوع المخدرات".

وأكد معن أن "بعض القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات تحتاج الى مراجعة"، لافتا الى أن "المواد الاكثر انتشارا في وسط وجنوب العراق هي الكرستال والحشيشة، اما الاكثر رواجا فهي حبوب الكبتاجون التي تهرب من خارج العراق الى الداخل".

"القناة الرسمية"

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