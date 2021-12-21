شرط صلاح للبقاء يدفع ليفربول لمعركة ساخنة في الميركاتو

2021/12/21 | 21:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وضع النجم المصري محمد صلاح، شرطًا أساسيًا من أجل تجديد عقده مع ناديه ليفربول.وينتهي عقد صلاح مع ليفربول، في صيف عام 2023، وهناك محاولات جارية حاليًا من أجل تمديد عقد اللاعب.وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن صلاح يشترط قيام ناديه بتعزيز هجوم الفريق، من أجل تجديد تعاقده.وأكد التقرير، أن صلاح طلب من إدارة ليفربول، عقد صفقات هجومية من العيار الثقيل، من أجل البقاء، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع الريدز للدخول في سباق ضم إيرلينج هالاند.وتابعت الشبكة "انتقال هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، لصفوف ليفربول، سيعزز من فرص بقاء صلاح داخل ملعب أنفيلد".ويرتبط هالاند بعقد مع دورتموند حتى 2024، لكن تزعم العديد من التقارير أن اللاعب يتمتع بشرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل.ويتمتع هالاند باهتمام بالغ من كبار قارة أوروبا مثل برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد./انتهى9

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