اللواء معن: بعض قوانين مكافحة المخدرات بحاجة الى مراجعة

2021/12/21 | 21:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس خلية الاعلام الامني، اللواء سعد معن،ان بعض القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات تحتاج الى مراجعة .وقال معن في تصريح متلفز :" ان المخدرات بالعراق في طور المشكلة ولم تتحول الى ظاهرة .وان الاجراءات الحكومية مستمرة في مكافحتها ".واضاف :" ان عدد المتعاطين للمخدرات المسجل خلال العام الحالي 6327.وان الفئات العمرية الاكثر تعاطيا هي من 18-30 سنة ".واوضح :" ان المواد الاكثر انتشارا في وسط وجنوب العراق هي الكرستال والحشيشة، اما الاكثر رواجا فهي حبوب الكبتاجون التي تهرب من خارج العراق الى الداخل"./انتهى9

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