التربية تحصي عدد المدارس الطينية في عموم العراق

2021/12/21 | 21:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أحصت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عدد المدارس الطينية في عموم العراق، فيما أشارت إلى الحاجة إلى 8 آلاف مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في تصريح لبرنامج المحايد، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديريات التربية مازالت مرتبطة بالمحافظين وليس بالوزارة"، مبينا أنه "تم تسليم جميع مفردات المناهج الدراسية الى مديريات التربية".

وأضاف، أن "هناك تدخلات خارجية في عمل الوزارة"، داعيا الحكومة الى "منح الوزارة الصلاحيات بنقل الملاكات التدريسية من دون تدخلات خارجية".

وأضاف، أن "الوزارة بحاجة الى 8 الاف مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة"، مشيرا الى أن "هناك مدارس في بغداد يقوم مديروها بالتدريس بسبب نقص الكوادر".

وتابع أن "العراق بحاجة الى 10 الاف بناية مدرسية لسد النقص"، موضحا أنه "وفق معدل بناء المدارس نحتاج الى 15 سنة لاكمال النقص في الابنية المدرسية".

وذكر القيسي أن "عدد المدارس الطينية في عموم العراق نحو 200 مدرسة غالبيتها في المنطقة الجنوبية"، لافتا الى أن "الدوام الثلاثي يكثر في القرى والارياف".

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