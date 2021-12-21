2021/12/21 | 22:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LHxi_PZM6VE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جار اقنع جاره بنقل المواد المخدرة من محافظة ميسان الى بغداد مقابل 900 الف دينار عراقي شاهدوا ماحصل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جار اقنع جاره بنقل المواد المخدرة من محافظة ميسان الى بغداد مقابل 900 الف دينار عراقي شاهدوا ماحصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).