زلزال يضرب جنوبي ايران

2021/12/21 | 22:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الثلاثاء منطقة قلعة قاضي التابعة لمدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان (– جنوب ايران ).وافاد مركز رصد الزلازل الايراني، ان هذا الحادث وقع في الساعة الثامنة و6 دقائق من مساء اليوم الثلاثاء، وعند التقاء خطي الطول الشرقي 56.249 والعرض الشمالي 27.557 درجة وفي عمق 16 كلم من سطح الارض.

ولم ترد لحد الان اي تقارير بشأن الخسائر المحتملة الناجمة عن زلزال قلعة قاضي بشدة 4.5 درجات ريختر اليوم.

يذكر، ان منطقة “قلعة قاضي” تقع على بعد 40 كلم شرقي مدينة بندر عباس، وان حادث الزلزال الاخير هناك استمر 12 ثانية.

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