2021/12/21 | 22:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشجرة الطائرة أو الجميز تسمى بالكينار باللغة الكردية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربعون دقيقة للوصول اليها.. حكاية أقدم وأكبر شجرة في دهوك (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربعون دقيقة للوصول اليها.. حكاية أقدم وأكبر شجرة في دهوك (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).